POL-SN: Zwei Personen bei Unfällen in Schwerin verletzt

In Schwerin kam es gestern Vormittag zu zwei Verkehrsunfällen mit Verletzten:



Gegen 8.25 Uhr stieß an der Einmündung Hagenower Straße/ Stadionstraße ein 48-jähriger Pkw-Fahrer mit einer querenden Radfahrerin im Alter von 59 Jahren zusammen. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht; sie wurde vorsorglich ins Klinikum gebracht. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Kraftfahrer die Vorfahrt der Frau missachtet haben.



Ein weiterer Unfall ereignete sich um ca. 10.45 Uhr in der Weststadt: In der Lübecker Straße überquerte eine 91-jährige Fußgängerin die Schienen der Straßenbahn und wurde dabei von dem Schienenfahrzeug erfasst. Die Schwerinerin erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in Klinikum gebracht.

Das Kriminalkommissariat Schwerin führt in beiden Fällen die Ermittlungen zur Unfallursache.

Es handelt sich bei allen Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



