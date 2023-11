POL-HRO: Vorsicht beim Einkaufen: Polizei warnt vor Taschendiebstahl

Rostock (ots) -



Im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock kommt es derzeit vermehrt zu Taschendiebstählen in Supermärkten und Discountern. Seit dem 01. November 2023 sind bereits 50 Fälle bei der Polizei zur Anzeige gebracht worden.



Das Vorgehen der dreisten Diebe ähnelt sich in den meisten Fällen:



Die Täter nutzen entweder eine kurze Unachtsamkeit der Opfer aus, die ihre Handtasche mit Geldbörse im Einkaufswagen liegen lassen, oder lenken sie durch ein Gespräch ab. Dieser Moment wird dann oft von einem zweiten Täter genutzt, um blitzschnell die Geldbörse aus der Tasche, dem Rucksack oder der Kleidung zu stehlen.



Gerade in der Vorweihnachtszeit sollte man im Gedränge und in unübersichtlichen Situationen noch mehr auf seine Wertsachen achten.



Um sich vor Taschendieben zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:



- Geldbörsen nicht oben in Einkaufstaschen, Einkaufskörben oder

Einkaufswagen verstauen, sondern möglichst dicht am Körper

tragen!



- Handtaschen am besten immer verschlossen unter dem Arm tragen!



- Bei Diebstahl sofort die Polizei verständigen, Geld- und

Kreditkarten sperren lassen und Anzeige erstatten!



Hintergrund/Zahlen:



Anzahl der Fälle pro Polizeiinspektion:



Polizeiinspektion Rostock: 8 angezeigte Fälle



Polizeiinspektion Wismar: 15 angezeigte Fälle



Polizeiinspektion Ludwigslust: 17 angezeigte Fälle



Polizeiinspektion Güstrow: 6 angezeigte Fälle



Polizeiinspektion Schwerin: 4 angezeigte Fälle



