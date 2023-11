POL-ANK: Nach räuberischem Diebstahl in Greifswald - Täter müssen in U-Haft

Greifswald (ots) -



Bereits am Montag, den 27.11.2023, wurden die Greifswalder Kollegen gegen 16:45 Uhr über einen mutmaßlichen Ladendiebstahl im Mediamarkt in der Anklamer Straße informiert, der nunmehr in einer Auseinandersetzung zwischen den Tatverdächtigen und dem dortigen Personal geendet sein sollte. Vor Ort konnten zwei Tatverdächtige festgestellt werden, die durch den Ladendetektiv und mehrere Mitarbeiter festgehalten wurden. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die beiden 24- und 34-jährigen männlichen Tatverdächtigen algerischer und marokkanischer Staatsangehörigkeit eine Spielkonsole, und versuchten mit dieser den Elektronikmarkt ohne Bezahlung zu verlassen. Als sie vom Ladendetektiv und dessen Kollegen angehalten und darauf angesprochen wurden, versuchten sie aus dem Laden mit dem Diebesgut zu fliehen. Mit Eintreffen der Polizeikräfte wurden beide Tatverdächtige an diese übergeben. Da beide Tatverdächtige wegen ähnlicher Delikte bereits in Erscheinung getreten sind und zudem der Verdacht der Fluchtgefahr bestand, wurden sie vorläufig festgenommen. Am gestrigen Dienstag, 28.11.2023, erfolgte die Haftprüfung vor dem AG Greifswald. Im Ergebnis dieser wurde Haftbefehl wegen des Räuberischen Diebstahls erlassen und eine Verbringung in die JVA Stralsund richterlich angeordnet.



