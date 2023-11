POL-GÜ: Schneller Ermittlungserfolg der Polizei im Landkreis Rostock nach gesprengten Zigarettenautomaten in Viecheln und Altkalen

Viecheln/ Altkalen (ots) -



Ergänzend zu der am gestrigen Tage veröffentlichten Mitteilung zur Sprengung eines Zigarettenautomaten in Viecheln in der Nacht zum 28.11.2023 ereignete sich darüber hinaus in der gleichen Nacht eine weitere Sprengung eines Automaten in der Ortslage Altkalen.



Durch Zeugen erhielt die Polizei in Teterow den Hinweis auf die begangene Tat in der Darguner Straße. Nach deren Angaben sei es auch hier in der Nacht zu einer lauten Detonation gekommen, welche durch die Zeugen jedoch zunächst nicht zugeordnet werden konnte.



Im Verlauf der umfangreichen Ermittlungshandlungen ist es den eingesetzten Polizeikräften bereits noch am gestrigen Tag gelungen, zwei vermeintlich Tatverdächtige zu ermitteln und diese anhand vorliegender Erkenntnisse im örtlichen Umkreis festzustellen. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen die beiden 18 und 21-jährigen Deutschen nun wegen des Verdachts des Herbeiführens zweier Sprengstoffexplosionen sowie des besonders schweren Fall des Diebstahls.



Im Verlauf der eingeleiteten Ermittlungen wurden unter Anderem die Wohnungen der jeweils in Teterow sesshaften Tatverdächtigen durchsucht. In Zuge dessen sowie auch im Kontext der jeweiligen Tatortarbeit wurden durch den eingesetzten Kriminaldauerdienst diverse Beweismittel und Spuren sichergestellt, welche nun ausgewertet werden. Der entstandene Sachschaden wird gegenwärtig auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.



Weitere Angaben zur Höhe des Stehlschadens, respektive auch zur Tathandlung werden aufgrund der noch laufenden Ermittlungen nicht vorgenommen.



