POL-GÜ: Vollsperrung der BAB19 in Fahrtrichtung Rostock zwischen den Anschlussstellen Laage und Kavelstorf

Autobahn 19/ Laage (ots) -



Aufgrund des Alleinunfalls eines LKW ist die BAB19 zwischen den Anschlussstellen Laage und Kavelstorf in Fahrtrichtung Rostock voraussichtlich noch für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wird durch die eingesetzten Polizeikräfte an der Anschlussstelle Laage umgeleitet.



Nach vorliegenden Angaben kam der LKW aus witterungsbedingten Umständen ins Schleudern und stellte sich quer zur Fahrtrichtung. Aufgrund der örtlichen Umstände muss das LKW-Gespann nun durch einen Spezialkran geborgen werden, um danach abgeschleppt werden zu können.



An der Mittelschutzplanke entstand leichter Sachschaden in unbekannter Höhe.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Florian Müller

Telefon: 03843 266 302/-303

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell