POL-GÜ: Whatsapp-Betrüger ergaunert 5000EUR

In der vergangenen Woche kam es zu einem vollendeten Betrug zum Nachteil eines Sanitzer Ehepaares. Eine 70-jährige Sanitzerin erhielt von ihrer vermeintlichen Tochter eine Nachricht via Whatsapp, in der den Eltern mitgeteilt wurde, dass sie eine neue Nummer habe und um Begleichung einer Rechnung bittet, da es bei ihr aufgrund technischer Probleme nicht funktioniere. In Gutgläubigkeit überwiesen die Eltern das Geld. Kurz darauf erhielt auch der Vater eine ähnliche Nachricht, dergleichen Nummer. Da die Eltern die "neue" Telefonnummer einspeicherten, glaubten sie erneut, dass tatsächlich ihre Tochter schrieb. Auch hier wurde die Rechnung beglichen. Als die "richtige" Tochter kurz darauf anrief, bemerkte das Ehepaar den Betrug. Durch diese Whatsapp-Betrugsmasche entstand so ein Schaden von über 5000EUR bei den Geschädigten. Die Kriminalpolizei Sanitz hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Betruges eingeleitet und führt nun auch die weiteren Ermittlungen.



Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor solchen Betrugsnachrichten, bei dem sich meist das vermeintliche Kind an seine Eltern wendet und um Geld bittet, weil es gerade nicht in der Lage ist seine Rechnungen zu begleichen. Bitte lassen Sie sich nicht auf solche Gespräche und Nachrichten ein und informieren Sie Ihre zuständige Polizeidienststelle.



Wichtige Hinweise und Tipps finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de.



