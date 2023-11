POL-NB: Arbeitsunfall mit einer schwerverletzten Person im Fährhafen Mukran in Sassnitz, Baustelle LNG-Terminal, Landkreis Vorpommern-Rügen

Sassnitz (ots) -



Am 28.11.2023 gegen 19:25 Uhr kam es im Fährhafen Mukran in Sassnitz,

im Bereich der Baustelle des LNG-Terminals zu einem Arbeitsunfall.

Zum Unfallhergang ist gegenwärtig folgendes bekannt:

Bei einem Ankerbohrgerät versagte die Hydraulik. Dadurch kippte die

Arbeitsmaschine um. Ein 30-jährigen deutscher Arbeiter versuchte vor

der umkippenden Maschine wegzulaufen. Er wurde durch die Maschine am

Rücken getroffen. Danach fiel er zu Boden und verletzte sich am Kopf.

Der Arbeiter wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Zur

weiteren medizinischen Versorgung wurde er mit einem

Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Greifswald geflogen. Der KDD

Stralsund hat die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls vor Ort

aufgenommen.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



