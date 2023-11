POL-NB: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Stralsund, Landkreis Vorpommern-Rügen

Stralsund (ots) -



Am 28.11.2023 gegen 23:45 Uhr haben unbekannte Täter in Stralsund, in

der Mühlengrabenstraße einen im Keller des Mehrfamilienhauses

abgestellte Kinderwagen in Brand gesetzt. Entdeckt wurde der Brand,

nachdem ein Rauchmelder ausgelöst hatte. Durch die Kameraden der

Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr Stralsund konnte das

Feuer gelöscht werden, bevor es sich weiter in dem Mehrfamilienhaus

ausbreiten konnte. Durch das Feuer wurde eine Stromleitung beschädigt

und das Treppenhaus stark verrußt.

Gegenwärtig wird von einem verursachten Sachschaden von ca. 5.000,-

Euro ausgegangen. Zur Spurensuche und -sicherung kam der

Kriminaldauerdienst zum Einsatz. Ermittelt wird wegen des Verdachts

der versuchten schweren Brandstiftung. Die Mieter des Hauses konnten

in ihren Wohnungen bleiben, es wurden keine Personen verletzt.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell