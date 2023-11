POL-SN: Öffentlichkeitsfahndung: 15-Jähriger in Schwerin vermisst

Schwerin (ots) -



Die Schweriner Polizei fahndet derzeit nach einem vermissten 15-jährigen Jugendlichen. Der Gesuchte ist seit dem Vormittag des 27.11. aus einer Jugendhilfeeinrichtung in der Schweriner Paulsstadt abgängig und derzeit unbekannten Aufenthaltes. Anhaltspunkte für strafbare Handlungen liegen nicht vor.



Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:



Ca. 190 cm groß, von schlank/ dünner Statur, dunkelblonde/ gelockte Haare; an den Seiten kurz und oben länger. Der Vermisste ist vermutlich bekleidet mit einer schwarz/ weißen Jacke, schwarzer Hose, schwarzen Schuhen, sowie mit einer Wendeweste in den Farben schwarz oder tarnfarbend.



Ein Foto des Vermissten liegt derzeit nicht vor. Er verfügt über die deutsche Staatsangehörigkeit.



Der Name des Vermissten ist hier ersichtlich: https://fcld.ly/ir391hm



Wer den Jugendlichen gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich mit der Schweriner Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 in Verbindung zu setzen.



