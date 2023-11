POL-SN: Schweriner Polizei fasst Tatverdächtigen nach mutmaßlichem Diebstahl auf Kleingartenparzelle

Schwerin (ots) -



Die Schweriner Polizei konnte gestern Abend im Stadtteil Lankow einen Tatverdächtigen nach einer mutmaßlichen Diebstahlshandlung fassen.



Vorausgegangen war der Hinweis des Geschädigten, der gegen 21.40 Uhr über eine Videoanlage auf das verdächtige Treiben des Tatverdächtigen auf seiner Parzelle am Ziegelhof aufmerksam geworden war. Der Geschädigte rief daraufhin die Polizei, die den 68-jährigen Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe aufgreifen konnte.



Ersten Erkenntnissen nach hatte der Mann es auf Werkzeuge abgesehen. Der 68-jährige Deutsche wurde zunächst dem Polizeihauptrevier zugeführt und nach Abschluss polizeilicher Maßnahmen entlassen. Er wird sich nun im Rahmen eines Strafverfahrens wegen des Verdachts eines Diebstahlsdelikts zu verantworten haben.



Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat Schwerin durchgeführt.



