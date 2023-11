POL-NB: Kurzzeitige Sperrung des Friedrich-Engels-Rings nach Unfall

Neubrandenburg (ots) -



Am 28.11.2023 kam es im morgendlichen Berufsverkehr um 07:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Friedrich-Engels-Ring in Neubrandenburg. Auf der Abfahrt vom Ring zur Demminer Straße Höhe der Pferdemarktkreuzung fuhr der 78-jährige Fahrer eines VW auf den verkehrsbedingt wartenden und mit drei Personen besetzten Mitsubishi auf, wobei glücklicherweise keiner der Beteiligten verletzt wurde.



Da beide Fahrzeuge nicht fahrbereit waren und auslaufende Betriebsstoffe die Fahrbahn verunreinigten, musste die Fahrbahn von ca. 07:35 Uhr bis ca. 07:55 Uhr zur Bergung und Reinigung gesperrt werden.



Der entstandene Gesamtschaden wird auf 18.000EUR geschätzt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell