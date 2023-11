POL-NB: Täter auf frischer Tat gestellt

Röbel (LK MSE) (ots) -



Am 27.11.2023 gegen 22.00 Uhr konnte durch eine aufmerksame Nachbarin beobachtet werden, wie zwei dunkel gekleidete Personen gewaltsam in eine in Renovierung befindliche Doppelhaushälfte eines Hauses in Poppentin, Göhren- Lebbin eindrangen. Die Zeugin meldete der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums ihre Feststellungen. Die sofort eingesetzten Funkwagenbesatzungen trafen innerhalb von fünf Minuten am Tatort ein.

Einer der Täter konnte noch in der Wohnung festgenommen werden. Auch der zweite Täter konnte im Rahmen einer Nahbereichsfahndung durch die eingesetzten Beamten aufgegriffen werden. Ein Stehlschaden ist nicht entstanden, da die Tatverdächtigen bei ihrer Tatausführung durch die Polizeibeamten gestört wurden.

Gegen die beiden 21 und 23 Jahre alten deutschen Männer wurde Anzeige erstatten. Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun die Kriminalpolizei.



