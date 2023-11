POL-HRO: Sprengung eines Zigarettenautomaten in Viecheln (LK Rostock)

Teterow (ots) -



Am 28.11.2023 gegen 00:54 Uhr sprengten unbekannte Täter einen

Zigartettenautomaten in der Ortslage Viecheln und erbeuteten eine

noch unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln. Eine sofort

eingeleitete Fahndung nach den Tätern führte nicht zum Ergreifen

dieser. Zur Spurensuche und Spurensicherung kam der

Kriminaldauerdienst aus Rostock zum Einsatz. Die Schadenshöhe ist

derzeit noch nicht bezifferbar.



Sebastian Haacker

Polizeiführer vom Dienst



