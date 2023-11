POL-SN: Jugendlicher bei Verkehrsunfall verletzt

Schwerin (ots) -



Ein 16-jähriger Jugendlicher wurde am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Schwerin leichtverletzt.



Laut ersten Erkenntnissen hatte der Fußgänger im Bereich des Einkaufszentrums Am Grünen Tal gegen 18.30 Uhr die Fahrbahn im Einmündungsbereich überquert und war dabei vom Wagen einer abbiegenden 51-jährigen Schwerinerin (deutsch) erfasst worden. Der 16-jährige Deutsche erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich ins Klinikum gebracht.



Laut ersten Informationen dürfte der Jugendliche das Rotlicht der Fußgängerampel missachtet haben.



Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache erfolgen nun durch das Kriminalkommissariat Schwerin.



Die Verkehrsunfallursache "Rotlicht" spielt in Schwerin bei vielen Unfällen mit Personenschaden immer wieder eine maßgebliche Rolle. Die Polizeiinspektion Schwerin hat die Ahndung von festgestellten Rotlichtverstößen daher fortlaufend im Blick.



