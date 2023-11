POL-SN: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Schwerin

Schwerin (ots) -



In der Schweriner Feldstadt kam es am Freitagvormittag zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden:



Gegen 10.15 Uhr wollte ein 70-jähriger Schweriner mit seinen Wagen in eine freie Parklücke an der Goethestraße einparken. Dabei könnte er nach ersten Erkenntnissen die Pedale seines Wagens verwechselt haben. Sein Wagen prallte daraufhin gegen einen abgestellten Pkw und schob diesen auf drei weitere parkende Fahrzeuge auf. Die gesamte Sachschadenshöhe wird von der Polizei auf über 10.000 Euro geschätzt; verletzt wurde niemand.



Es lagen Anhaltspunkte dafür vor, dass der Deutsche unter dem Einfluss von Medikamenten gestanden haben könnte, so dass die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Des Weiteren wurde der Führerschein des Mannes von der Polizei einbehalten.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache führt das Kriminalkommissariat Schwerin.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell