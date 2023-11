POL-SN: Körperliche Auseinandersetzung in Linienbus - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



Nachdem es am Freitmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Linienbus gekommen ist, sucht die Schweriner Polizei nach Zeugen:



Gegen 12.30 Uhr wurde im Bus der Linie 9 nach ersten Erkenntnissen ein 26-jähriger Marokkaner von zwei 26- und 34-jährigen Algeriern körperlich angegriffen und verletzt. Der Geschädigte wurde im Anschluss vorsorglich ins Klinikum gebracht.



Die Schweriner Polizei hat eine Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und vor Ort Spuren gesichert.



Der Hintergrund dieser Auseinandersetzung ist gegenwärtig unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen des Kriminalkommissariats Schwerin. In diesem Zusammenhang werden nun Zeugen gesucht: Wer sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen kann, wird gebeten, sich mit der Schweriner Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 oder über die Onlinewache in Verbindung zu setzen.



