POL-LWL: Autofahrer kommt bei Verkehrsunfall ums Leben (Ergänzungsmeldung)

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Montagnachmittag auf der Landesstraße 072 bei Wöbbelin (wir informierten) ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der Fahrer war aus noch ungeklärter Ursache mit seinem PKW von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Trotz mehrerer Wiederbelebungsversuche verstarb der Mann wenig später an der Unfallstelle. Der betreffende PKW wurde erheblich beschädigt. Aufgrund der Unfallaufnahme kommt es derzeit zu Verkehrsbehinderungen an der Unfallstelle.



