POL-HWI: Polizei warnt vor dreisten Dieben - Lassen Sie Fremde nicht in die Wohnung!

Zum Ende der zurückliegenden Woche wurde die Polizei in Wismar und Gadebusch erneut über falsche Firmenmitarbeiter informiert, die sich mit der Masche, die Heizung ablesen zu wollen, Zutritt zur Wohnung verschafften.



In Gadebusch ergaunerten die dreisten Diebe auf diese Weise Bargeld im vierstelligen Bereich.

Am Nachmittag des 24. November erschien ein Mann an der Wohnungstür der 84-Jährigen und gab an, ihre Heizung ablesen zu wollen. Die Frau begleitete den Mann in die Küche. Dort las er augenscheinlich die Heizungswerte ab und notierte diese. Kurz darauf habe es an der Wohnungstür geklingelt. Nun wurde ein Kollege zur Unterstützung angekündigt. Offenbar konnte so ein unbeobachteter Moment ausgenutzt werden, um der Frau ihr Geld zu stehlen.



Gegen Mittag des 24. November wurden in Wismar zwei Frauen an der Haustür mit der Masche "Heizung ablesen" überrumpelt. Im Fall einer 89-jährigen Geschädigten erbeuteten die Trickdiebe, die sich als Mitarbeiter eines Energieversorgers ausgaben, Goldschmuck im vierstelligen Wert. Bei einer 91-jährigen Frau wurden die Täter, die als Mitarbeiter einer Wohnungsgesellschaft auftraten, offenbar nicht fündig.

(Ergänzung zur Pressemitteilung des PP Rostock vom 24. November 2023 - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5657562)



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erinnert daran, Fremde nicht in die Wohnung zu lassen!

Seien Sie misstrauisch bei unangekündigten Besuchen von Handwerkern oder sonstigen Firmenvertretern. Ziehen Sie eine Vertrauensperson, beispielsweise aus der Nachbarschaft, hinzu und lassen Sie fremde Personen niemals aus den Augen. Verlangen Sie einen Firmenausweis und rufen Sie die Firma direkt an, um den Auftrag bestätigen zu lassen.



Wer Hinweise zu den dubiosen Heizungsablesern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 oder in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886 722 0 zu melden.



Insoweit keine anderslautenden Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



