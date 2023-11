POL-SN: Mutmaßlicher Ladendieb widersetzt sich polizeilichen Maßnahmen

Schwerin (ots) -



Die Schweriner Polizei hat am vergangenen Freitag einen 34-jährigen Algerier unter körperlichem Zwang zum Polizeihauptrevier gebracht:



Der Mann wurde im Vorwege mit einem Ladendiebstahl in einem Schweriner Geschäft in der Altstadt in Verbindung gebracht und von Polizeikräften gegen 17.10 Uhr in Begleitung mutmaßlicher Mittäter im Alter von 26 Jahren (ebenfalls Algerier) und 34 Jahren (Tunesier) im Bereich des Marienplatzes angetroffen.



Der 34-jährige Algerier widersetzte sich im weiteren Verlauf den polizeilichen Maßnahmen, so dass er unter Anwendung unmittelbaren Zwangs zum Polizeihauptrevier Schwerin gebracht werden musste. Der Tatverdächtige konnte nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen entlassen werden; Personen wurden beim dem Einsatz nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt.



Gegen die Beteiligten werden nun Strafverfahren geführt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell