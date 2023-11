POL-LWL: Vollsperrung auf der Landesstraße 072 wieder aufgehoben

Wöbbelin (ots) -



Die wegen eines Verkehrsunfalls auf der Landesstraße 072 zwischen Ludwigslust und Wöbbelin eingerichtete Vollsperrung konnte soeben aufgehoben werden. Der Verkehr wird derzeit an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Unterdessen dauern die Rettungsmaßnahmen noch an.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell