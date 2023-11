POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Steinwürfen auf Einsatzfahrzeuge

Rostock (ots) -



Nachdem am vergangenen Samstagnachmittag gleich mehrere Einsatzfahrzeuge sowie ein Privat-Pkw durch Steinwürfe beschädigt wurden, sucht die Polizei nun Zeugen.



Nach Beendigung der Heimspielbegegnung des F.C. Hansa Rostock kam es gegen 16:00 Uhr im Bereich des Holbeinplatzes durch bislang unbekannte Tatverdächtige aus einer ca. 100-köpfigen Personengruppe zu Steinwürfen auf Polizeifahrzeuge. Dabei wurden neben mehreren Einsatzfahrzeugen auch ein mit einer fünfköpfigen Familie und zugleich voll besetzter Mazda beworfen sowie beschädigt. Der Stein schlug im Bereich der hinteren Sitzbank ein. In dem Pkw wurden zwei Kinder im Alter von 12 und 2 Jahren durch Glassplitter leicht verletzt (siehe Pressemitteilung vom 25.11.2023).



Die Rostocker Kriminalpolizei hat bereits die Ermittlungen übernommen und setzt dabei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise haben Zeugen am vergangenen Samstag gegen 16:00 Uhr im Bereich des Holbeinplatzes Beobachtungen gemacht, die für die Aufklärung der Straftat von Bedeutung sein könnten.



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



