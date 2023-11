POL-GÜ: Sachbeschädigung an PKW

Gnoien (ots) -



Am Nachmittag des 26.11.2023 erhielt die Polizei in Teterow Kenntnis von einer Sachbeschädigung an einem PKW in Gnoien. Gegen 15:00 Uhr meldete sich der Geschädigte bei den Beamten, um die Tat zur Anzeige zu bringen. Nach gegenwärtiger Erkenntnislage haben bislang unbekannte Täter im Zeitraum des zurückliegenden Wochenendes die Windschutzscheibe des PKW des in Gnoien wohnhaften Geschädigten im Bereich der Beifahrerseite demoliert. Der entstandene Sachschaden wird nach einer ersten Einschätzung mit circa 1500 Euro bewertet.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.



