POL-LWL: Alkoholisierter Autofahrer hat Unfall vermutlich selbst provoziert

Ein alkoholisierter Autofahrer steht im Verdacht, am späten Samstagabend bei Hagenow einen Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn selbst provoziert zu haben. Das mit drei Personen besetzte Auto kam auf der nach Wittenburg führenden Landesstraße 04 von der Fahrbahn ab, wobei Sachschaden am PKW entstand. Verletzt wurde niemand. Der 27-jährige Fahrer wies bei der anschließenden Kontrolle einen Atemalkoholwert von 0,74 Promille auf. Einer Zeugenaussage zufolge soll der betreffende Autofahrer kurz vor dem Unfall mehrfach sein Auto beschleunigt und dann wieder abgebremst haben. Dabei sei immer wieder das Heck des Fahrzeuges ausgebrochen. In einer leichten Linkskurve habe der 27-jährige Autofahrer bei Schneeglätte dann die Kontrolle über den Wagen verloren. Wie sich herausstellte, war das Unfallauto mit Sommerreifen unterwegs. An einem der Reifen war kaum noch Profil erkennbar. Die Polizei stellte den Führerschein des Fahrers sowie die Autoschlüssel sicher. Der Mann wurde anschließend zur Blutprobenentnahme gebracht. Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattete die Polizei Strafanzeige gegen den 27-jährigen Fahrer.



