POL-NB: Erheblicher Schaden nach Diebstahl von Pflanzenschutzmittel

Neubrandenburg (ots) -



In der Nacht vom 23.11 auf den 24.11.2023 kam es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle in Groß Flotow bei Penzlin. Hierbei wurde durch bisher unbekannte Täter Pflanzenschutzmittel im Wert von ca. 150.000EUR entwendet.



Der Einbruch fand im Zeitraum zwischen 23:00 Uhr und 07:00 Uhr statt. Zur Spurensicherung am Tatort kam der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg zum Einsatz.



Aufgrund der Menge des entwendeten Mittels können aufwendige Transport- und Verladearbeiten Teil der Tathandlung gewesen sein. Personen, die möglicherweise mit der Tat im Zusammenhang stehende Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Waren (03991-1760), jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



André Böttcher

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell