POL-GÜ: Schwerer Raub in Bützow - 18-Jähriger durch unbekannte Täter angegriffen und verletzt

Am frühen Abend des 26.11.2023 ereignete sich gegen 16:53 Uhr in Bützow ein schwerer Raub zum Nachteil eines 18-jährigen Deutschen. Der Geschädigte wurde hierbei verletzt.



Laut gegenwärtigem Stand der eingeleiteten Ermittlungen befand sich der 18-jährige Geschädigte zur Tatzeit an dessen Wohnanschrift, als drei dem Geschädigten unbekannte und maskierte Täter an dessen Wohnungstür klingelten. Nachdem der junge Mann die Tür öffnete, wurde er gemäß eigener Angaben unmittelbar durch die Täter mittels eines Schlagstockes und Fußtritten attackiert und hierdurch am Kopf verletzt sowie im Bereich des Oberkörpers verletzt. Im Zuge der Tat nahmen die Täter Bargeld und eine Debitkarte an sich und entkamen im Anschluss unerkannt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen zur Ergreifung der Täter verliefen ohne Ergebnis. Der Kriminaldauerdienst kam vor Ort zum Einsatz, um diverse Spuren zu sichern. Der Geschädigte wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.



Mögliche weitere Hintergründe zum Tatgeschehen sowie Hinweise auf eine Motivlage der Täter liegen zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen nicht vor.



Die weiterführenden Ermittlungen obliegen dem Kriminalkommissariat Güstrow.



