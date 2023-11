POL-LWL: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Glätteunfall auf Autobahn - Glättegefahr auch in den kommenden Tagen

Zarrentin/ Stolpe (ots) -



Bei einem Glätteunfall auf der BAB 24 zwischen Zarrentin und Wittenburg sind am Samstag zwei Autoinsassen leicht verletzt worden. Zudem entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 70.000 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge verlor der 44-jährige Fahrer eines BMW plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich anschließend im angrenzenden Straßengraben. Dabei wurden seine 19 und 20 Jahre alten Mitfahrerinnen jeweils leicht verletzt. Am BMW, der mit Sommerreifen unterwegs war, entstand Totalschaden. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeuges musste die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Berlin zeitweilig gesperrt werden.

Angesichts des für die kommenden Tage prognostizierten Winterwetters mit Frost und Schnee rät die Polizei zur besonderen Vorsicht auf den Straßen. Autofahrer sollten den Fahrbahnverhältnissen entsprechend angepasst fahren. Hinzu kommt die dringende Empfehlung der Polizei, Fahrzeuge mit Winterreifen auszustatten.



