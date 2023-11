POL-NB: Zwei Festnahmen nach Raubstraftaten in Waren

Neubrandenburg (ots) -



Nachdem es am 22.11.2023 zu zwei Raubstraftaten in Waren kam (korrespondierende Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5655632), konnte die Kriminalkommissariat-Außenstelle Waren nun einen schnellen Ermittlungserfolg herbeiführen und zwei Beschuldigte festnehmen.



Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen die bereits polizeibekannten Deutschen im Alter von 21 und 27 Jahren, sodass es am 24.11.2023 zur vorläufigen Festnahme der Beschuldigten kam. Hierbei versuchte einer der Männer durch ein Fenster zu fliehen, konnte jedoch an der weiteren Flucht gehindert werden. Weiterhin wurden die Wohnräume der Beschuldigten durchsucht, wobei weitere Beweismittel sichergestellt werden konnten.



Die zusammengetragene Beweislage überzeugten letztlich auch das Amtsgericht Waren, welches am 25.11.2023 dem Haftantrag der Staatsanwaltschaft folgte, sodass beide Beschuldigte in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz verbracht werden konnten.



Rückfragen bitte an:



André Böttcher

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell