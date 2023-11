POL-HRO: Brand eines Einfamilienhauses in Steegen / 46 Jahre alter Mann verstorben

Landkreis Ludwigslust-Parchim (ots) -



Am 26.11.2023, gegen 08:15 Uhr, wurde der Brand eines Wohnhauses in

19230 Steegen bekannt.



Durch bislang unbekannte Ursache kam es zum Brandausbruch in einem

Wohnraum im Obergeschoß des durch zwei Personen bewohnten

Einfamilienhauses. Während der Löscharbeiten wurde durch die

Feuerwehr eine leblose Person geborgen, die kurz nach Bergung am Ort

verstarb.



Die Kriminalpolizei Ludwigslust hat die Ermittlungen zur Brandursache

und den Umständen die zum Tode des 46jährigen Bewohners führten

aufgenommen.



Eine 70jährige Bewohnerin kommt zunächst bei Verwandten unter, da das

Haus im Moment durch Brand- und Löschwasserschäden unbewohnbar ist.



Der Sachschaden wird auf ca EUR 200.000.- geschätzt.





Harald Stein

Polizeihauptkommissar

Polizeirevier Hagenow





verantwortlich:

Isabel Wenzel

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

Dezernat 1, Einsatzleitstelle



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell