POL-HRO: 44 Jahre alte Frau aus Aachen in M-V vermisst / Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche

Ludwigslust / Aachen (ots) -



Seit dem 24.11.2023 wird eine 44-jährige Frau aus Aachen vermisst.

Sie war zuletzt am Tage ihres Verschwindens gegen 16:00 Uhr in die

Helios-Klinik in Schwerin eingeliefert worden. Diese verließ sie,

ohne sich behandeln zu lassen, in unbekannte Richtung.



Ihr Auto konnte inzwischen an der Autobahn 14, auf Höhe der Ortschaft

Ludwigslust, aufgefunden werden. Des Weiteren ein im Nahbereich

befindlicher Koffer, welcher vermutlich ihr zugeordnet werden kann.



Die Vermisste ist aufgrund einer psychischen Erkrankung dringend auf

medizinische Behandlung angewiesen. Daher bittet die Polizei die

Bevölkerung um Mithilfe.



Hinweise bitte an das Polizeihauptrevier Ludwigslust unter 03874 -

411 0 oder jede andere Polizeidienststelle.



Detailierte Informationen zum Sachverhalt unter: https://t1p.de/3428l







