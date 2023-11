Öffentlichkeitsfahndung nach 44-jähriger Aachenerin

Details anzeigen Vermisste Maja Sophie Kruse Vermisste Maja Sophie Kruse

Seit dem 24.11.2023 wird die 44-jährige Frau Maja Sophie Kruse vermisst. Sie war zuletzt am Tage ihres Verschwindens gegen 16:00 Uhr in die Helios-Klinik in Schwerin eingeliefert worden. Diese verließ sie, ohne sich behandeln zu lassen, in unbekannte Richtung.

Zu Frau Kruse kann lediglich gesagt werden, dass sie zuletzt vermutlich eine olivgrüne, dickere Jacke und eine runde Brille mit dünnem silber/goldenen Rand trug. Sie hat braune lange Haare, die zu einem Zopf gebunden waren.

Ihr Auto konnte an der Autobahn 14, auf Höhe der Ortschaft Ludwigslust, aufgefunden werden. Des Weiteren ein im Nahbereich befindlicher Koffer, welcher vermutlich ihr zugeordnet werden kann.

Frau Kruse ist aufgrund einer psychischen Erkrankung dringend auf medizinische Behandlung angewiesen. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat Maja Sophie Kruse gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Hinweise bitte an das Polizeihauptrevier Ludwigslust unter 03874 – 411 0 oder jede andere Polizeidienststelle.

