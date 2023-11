POL-HRO: Vermisste Seniorin dank ´Merlin´ nach Sturz gefunden

Landkreis Rostock (ots) -



Am 25.11.2023, um 14:30 Uhr, meldete sich ein älterer Herr aus der

Feriensiedlung in Friedrichshof bei Dolgen am See per Notruf bei der

Einsatzleitstelle der Polizei.



Dieser gab an, dass er seine 78-jährige Lebensgefährtin vermisse. Sie

habe den gemeinsamen Haushalt gegen 12:00 Uhr zu einem Spaziergang

verlassen und sei nicht zurückgekehrt. Seinen Angaben nach sei sie

leicht dement, der Witterung nicht entsprechend gekleidet und gut zu

Fuß. Er selbst habe den bekannten Rundweg bereits vergebens

abgesucht.



Die eingesetzten Beamten suchten ebenfalls das umliegende Gebiet ohne

Feststellungen ab. Schließlich gab ein ortsansässiger Landwirt den

entscheidenden Hinweis. Offenbar hatte die Seniorin einen anderen Weg

als üblich genommen.



Der zur Unterstützung angeforderte Polizeihubschrauber "Merlin"

konnte die ältere Dame dann schließlich in der Nähe ihrer

Wohnanschrift in einer Buschgruppe liegend lebend auffinden.



Die Beamten übergaben die 78-jährige an die Rettungskräfte zur

weiteren medizinischen Untersuchung. Abgesehen von einer leichten

Unterkühlung war die Vermisste unverletzt, blieb aber noch zur

weiteren Beobachtung im Krankenhaus.



