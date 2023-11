POL-HRO: Landfriedensbruch in der Rostocker Innenstadt

Rostock (ots) -



Am Samstag, den 25.11.2023 kam es gegen 19:35 Uhr im Bereich der

Rostocker Innenstadt auf Höhe des KTC zu einer körperlichen

Auseinandersetzung zwischen ca. 10 - 15 Personen. Beim Eintreffen der

Polizei entfernten sich die Beteiligten in unterschiedliche

Richtungen. Durch die eingesetzten Beamten konnten auf Höhe des

"Motel One" noch fünf Tatverdächtige festgestellt werden, die jedoch

unterschiedliche Angaben zum Sachverhalt machten. Bei den fünf

Tatverdächtigen handelt es sich um zwei syrische, zwei russische und

einen deutschen Tatverdächtigen. Es wurde eine Strafanzeige wegen

Landfriedensbruch und einfacher Körperverletzung aufgenommen.



Das Rostocker Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen

und setzt dabei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer am Samstag, den

25.11.2023 gegen 19:35 Uhr den Vorfall oder die Flucht der

Beteiligten im Bereich des "Kröpeliner Tor Centers" beobachtet

und/oder kann sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder den

Tätern/Geschädigten geben?



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock unter der

Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder

auch die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Alexander Dieckow

Polizeioberkommissar

Polizeihauptrevier Rostock-Reutershagen



