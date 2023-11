POL-HRO: Tatverdächtiger nach Fahrzeugaufbrüchen im Nahbereich festgestellt

Rostock (ots) -



Am Samstag, den 25.11.2023 wurde der Polizei Rostock gegen 18:20 Uhr

mitgeteilt, dass im Bereich des Damerower Wegs die Seitenscheibe

eines PKW eingeschlagen und persönliche Gegenstände entwendet wurden.

Noch während der Strafanzeigenaufnahme wurde im Bereich des

Warnowufers ein weiterer Sachverhalt mit einer eingeschlagenen

Fahrzeugscheibe gemeldet. Da es in der Vergangenheit des Öfteren zu

Aufbrüchen von Fahrzeugen kam, wurden bereits Einsatzkräfte in den

Nahbereich entsendet. Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung

eines 11-jährigen Kindes, welches die Tat beobachtete und

anschließend die Polizei informierte, konnte im Bereich der

Carl-Hopp-Straße ein Tatverdächtiger durch die eingesetzten Beamten

festgestellt werden. Auf diesen Tatverdächtigen passte die

Personenbeschreibung und es wurden bei ihm Gegenstände aufgefunden,

die zur Begehungsweise der Taten benutzt werden könnten. Bei dem

Tatverdächtigen handelt es sich um einen 58 Jahre alten Deutschen,

der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Im

Anschluss kam der Kriminaldauerdienst zum Einsatz und sicherte Spuren

an den jeweiligen Tatorten und dem Tatverdächtigen. Insgesamt wurden

vier Strafanzeigen aufgenommen, da es auch im Bereich des

Kempowskiufers und des Parkplatzes eines Fitnessstudios in der

Erich-Schlesinger-Straße zu Fahrzeugaufbrüchen mit

Diebstahlshandlungen kam. Die Polizei erinnert noch einmal

eindringlich keine Gegenstände offensichtlich im Fahrzeug liegen zu

lassen.



Das Rostocker Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen

und setzt dabei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat am

Samstagabend, den 25.11.2023, einen Vorfall oder die Flucht des

Tatverdächtigen im Innenstadtbereich beobachtet und/oder kann

sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder den Tätern/Geschädigten

geben?

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock unter der

Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder

auch die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Alexander Dieckow

Polizeioberkommissar

Polizeihauptrevier Rostock-Reutershagen



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell