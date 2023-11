POL-HRO: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Roggentin(LK Rostock) (ots) -



Am 25.11.2023 um 12:48 Uhr ereignete sich auf der Rostocker Straße in

Roggentin ein Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Jugendlichen.

Der 60-jährige Fahrzeugführer eines PKW Ford befuhr die Rostocker

Str. aus Richtung Rostock kommend in Richtung Sanitz. Der 15-jährige

Fahrradfahrer befuhr die Rostocker Str. in entgegengesetzter

Richtung. Um auf den Bürgersteig zu gelangen, überquerte der

Fahrradfahrer zwischen stockenden Fahrzeugen die Fahrbahn. Dabei kam

es zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Fahrradfahrer. Der

Fahrradfahrer wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins

Universitätsklinikum Rostock verbracht. Der Sachschaden wird auf

3.500 Euro geschätzt.



Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme kam es zum Einsatz der DEKRA. Die

Bundesstraße war bis 16:25 Uhr voll gesperrt.



