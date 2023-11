POL-HRO: Verkehrsunfall mit schwerverletzten Personen in Rostock

Rostock (ots) -



Am 25.11.2023 um 11:07 Uhr ereignete sich auf der Stadtautobahn in

Rostock ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Der

34-jährige Fahrzeugführer einer Sattelzugmaschine der Marke DAF

befuhr den rechten Fahrstreifen der Bundesstraße 103 aus Richtung

Warnemünde kommend in Richtung Rostock Zentrum. Er beabsichtigte auf

die B 105/Warnowallee abzubiegen. Ein PKW Seat befuhr zeitgleich die

Auffahrt zur Bundesstraße 103 aus Richtung Warnowallee kommend und

kollidierte aus bisher unbekannter Ursache mit der Sattelzugmaschine.

Im weiteren Verlauf stieß der PKW Seat gegen eine Leitplanke und mit

einem Citroen Transporter zusammen. Der Citroen geriet ins

Schleudern, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der

47-jährige Fahrer des Transporters Citroen wurde mit leichten und die

44-jährige Beifahrerin sowie der 16-jährige Mitfahrer mit schweren

Verletzungen in die Universitätsklinik nach Rostock verbracht. Alle

Insassen des Transporters sind bosnischer Herkunft.



Der 34-jährige Fahrer der Sattelzugmaschine und der 39-jährige Fahrer

des PKW Seat, beide deutsche Staatsbürger, blieben unverletzt.



Der Sachschaden wurde auf ca. 15.000 EUR geschätzt.



