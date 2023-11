POL-NB: Brand von drei Bungalows auf dem Geländes des Campingplatzes in 18574 Zicker

PHR Bergen (ots) -



Am 25.11.2023 gegen 06:25 Uhr wurde durch einen Zeugen eine Brandentwicklung auf einem Campingplatz in Zicker wahrgenommen und der Rettungsleitstelle anschließend gemeldet.

Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei brannten bereits drei Bungalows (alle in der Größe ca. 30qm)in voller Ausdehnung. Nach ersten Schätzungen beläuft sich die Schadenshöhe auf ca. 10.000EUR. Die Bungalows waren zum Brandzeitpunkt nicht vermietet bzw. bewohnt. Personen wurden nicht verletzt und waren nicht konkret gefährdet. Die Brandursache ist derzeit unbekannt.Da der Verdacht einer fahrlässigen Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, hat der Kriminaldauerdienst Stralsund Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein Brandursachenermittler wird die weiteren Ermittlungen der Polizei am heutigen Nachmittag unterstützen.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Garz, Poseritz, Zudar und Groß Schoritz mit insgesamt 32 Kameraden.



