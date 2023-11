POL-NB: Brennender PKW auf dem Parkplatz EGN Baustoffmarkt in 17390 Ziethen

PHR Anklam (ots) -



Gegen 06:20 Uhr wurde per Notruf ein brennender PKW auf dem EGN Baustoffmarkt Ziethen (Bau-/Heimwerkermarkt) gemeldet. Hier kamen die Feuerwehren Ziethen, Groß Polzin und Menzlin mit insgesamt 32 Kameraden und ihrer Löschtechnik zum Einsatz. Der Brand war offenbar im Motorraum entstanden. Die Insassen, wohnhaft in LK Vorpommern-Greifswald, konnten rechtzeitig und unverletzt den PKW Typ BMW 5er-Reihe Baujahr 2002 verlassen. Es entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro. Ursache des Brandes ist technischer Defekt.



Im Auftrag



Jürgen Kolletzki



Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



