POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am 24.11.23, um 16:04 Uhr, ereignete sich auf der B 193, zwischen

Neustrelitz und Brustorf, ein Verkehrsunfall mit einer

schwerverletzten Person. Ein 71-jähriger deutscher VW-Fahrer kam aus

unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich

und kam auf dem Dach liegend, in einem Waldstück, zum Stillstand..

Bei dem Unfall wurde der Fahrer schwerverletzt in seinem PKW

eingeklemmt. Nachdem er durch die Feuerwehr befreit wurde, kam er

zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Neustrelitz.

Es kam zu einer 45-minütigen Vollsperrung und anschließend zur

halbseitigen Sperrung der B 193, bis die Bergung des Fahrzeugs

abgeschlossen war.

Es entstand ein Gesamtschaden von 12000,-EUR.



