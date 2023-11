POL-NB: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Strasburg (ots) -



Am Abend des 24.11.2023 um 18:55 Uhr ereignete sich auf der BAB 20

auf Höhe der Abfahrt Schönhausen / Strasburg (Uckermark) ein

Verkehrsunfall mit Personenschaden. Den bisherigen Erkenntnissen

zufolge befuhr der VW Tiguan die BAB 20 aus Berlin kommend in

Richtung Neubrandenburg. Im Bereich der Abfahrt Schönhausen /

Strasburg (Uckermark) verlor der 51-jährige deutsche Fahrzeugführer

aufgrund der herrschenden Witterungsverhältnisse und unangepasster

Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er rutschte mit

seinem Fahrzeug über die Fahrbahn auf den Grünstreifen, eine Böschung

hinauf und wieder herunter bis er teilweise auf dem Grünstreifen und

dem Strandstreifen zum Stehen kam.

Durch den Unfall wurden der 51-jährige Fahrzeugführer, seine

52-jährige deutsche Beifahrerin und deren 16-jähriger Sohn

leichtverletzt. Sie wurden durch die Rettungskräfte mehrerer

Rettungswagen am Unfallort erstversorgt und anschließend in das

Klinikum Neubrandenburg gebracht.

Weiterhin waren Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Golm und

Holzendorf im Einsatz, da aus dem Fahrzeug Betriebsflüssigkeit

austrat.

Zur Unfallaufnahme musste die rechte Fahrspur der BAB 20 für etwa 1,5

Stunden gesperrt werden.

Durch den Unfall war der PKW nicht mehr fahrbereit und wurde durch

einen Abschleppdienst geborgen. Weiterhin wurde die Bankette am

Unfallort beschädigt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.500,-EUR am PKW.



Im Auftrag



Ina Gransow

Polizeihauptkommissarin

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst





Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell