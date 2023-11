POL-HRO: Warnung vor vermeintlicher Betrugsmasche im Bereich Wismar

Wismar (ots) -



Am 24.11.2023 kam es im Bereich Wismar Wendorf zu zwei versuchten

Betrügen durch vermeintliche Mitarbeiter eines Energieversorgers.



Gegen 12:35 Uhr meldete eine 89-jährige Hinweisgeberin aus der

Mozartstr. in Wismar, dass sich eine unbekannte männliche Person als

Mitarbeiter der Stadtwerke Wismar vorgestellt habe. Unter dem Vorwand

Zählerstände abzulesen, erlangte der unbekannte Tatverdächtige

Zutritt zur Wohnung der Geschädigten. In der Wohnung fotografierte

der Tatverdächtige die Heizkörper und ging anschließend, ohne die

Geschädigte, in den Keller.



Gegen 12:50 Uhr kam es in der Anton-Saefkow-Str. in Wismar zu einem

erneuten Betrugsversuch. Unter demselben Vorwand erlangten dieses Mal

zwei unbekannte Tatverdächtige Zutritt zur Wohnung der 91-jährigen

Geschädigten.



Nachdem beide Tatverdächtige wieder die Heizkörper fotografierten,

verließen diese die Wohnung wieder in Richtung der Kellerräume.



Nach Angaben der Geschädigten kam es weder zu einem Stehlschaden,

noch zu einer Vermögensverschiebung. Bei beiden Sachverhalten konnten

sich die unbekannten Tatverdächtigen nicht ausweisen.



Die Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben:



- männlich

- ca. 45 Jahre alt

- schwarze Haare, schwarzer Bart

- gebrochenes Deutsch

- auffallend geringe Körpergröße



Weiterhin erfragten beide Tatverdächtige die Familienstände und die

aktuelle Wohnsituation der Geschädigten.



Die Polizei sensibilisiert hiermit betroffene Bürger zur Wachsamkeit.

Lassen Sie sich bei unangekündigten Hausbesuchen einen Firmenausweis

vorzeigen und erfragen Sie gegebenenfalls den Auftrag bei der

genannten Firma.



