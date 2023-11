LWSPA M-V: Verstoß gegen internationale Meeresvorschriften im Fährhafen Sassnitz

Sassnitz (ots) -



Am 24. November 2023 wurde durch Beamte der Wasserschutzpolizeiinspektion Sassnitz ein unter fremder Flagge fahrendes Seeschiff im Fährhafen Sassnitz einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass in einem Zeitraum von vier Monaten eine nicht unerhebliche Menge an Ölrückständen wieder in einen Tank des Kraftstoffsystems eingeleitet worden war. Des Weiteren fehlten schriftliche Nachweise über weitere Mengen der gleichen Rückstände. Gegen den verantwortlichen Chefingenieur wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Ordnungswidrigkeitsanzeige gefertigt und insgesamt 8948,50 Euro an Sicherheitsleistungen erhoben.



