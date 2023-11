POL-HRO: Rostocker Polizei stoppt Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Rostock (ots) -



Nachdem ein alkoholisierter Senior am gestrigen Donnerstag gleich zwei Mal in das Visier der Rostocker Polizei geriet, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Zunächst informierte ein 31-Jähriger die Rostocker Polizei über einen Verkehrsunfall, der sich gegen 17:15 Uhr an der Kreuzung Nobelstraße/Südring ereignete. Nach ersten Erkenntnissen übersah der Senior an der Kreuzung einen verkehrsbedingt wartenden Pkw und fuhr diesem auf. Der 31-jährige Audi-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und musste medizinisch behandelt werden.

Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme nahmen die Beamten unvermittelt Alkoholgeruch bei dem deutschen Fahrzeugführer wahr. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,54 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein des Seniors sichergestellt.



Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte der 75-Jährige knapp drei Stunden später erneut im Bereich der Rostocker Südstadt durch alarmierte Beamte festgestellt und kontrolliert werden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab nun einen Wert von 1,44 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel des Seniors sichergestellt.



In beiden Fällen hat die Rostocker Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Martin Ahrens

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell