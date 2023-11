POL-HWI: Geschwindigkeitsüberschreitungen in Drispeth

Drispeth - Gemeinde Zickhusen (ots) -



Aufgrund mehrerer Bürgerbeschwerden führte das Polizeirevier Gadebusch am 22. November in der Ortschaft Drispeth Geschwindigkeitskontrollen durch.



In der Zeit von 13:15 bis etwa 15:30 Uhr stellten die eingesetzten Kräfte hier bei erlaubten 30 km/h 17 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Drei davon bewegten sich im Bußgeldbereich.



Lastkraftwagen über 7,5 t, die nach Bürgerhinweisen aufgrund der derzeitigen Sperrung der B 106 aktuell vermehrt die Ortschaft frequentieren würden, stellten die Polizisten während des Kontrollzeitraums nicht fest.



Überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptunfallursachen für Verkehrsunfälle mit verletzten oder gar getöteten Personen. So war nicht angepasste Geschwindigkeit im ersten Halbjahr 2023 landesweit bei 384 Verkehrsunfällen mit Personenschaden ursächlich.



Die Polizeibeamtinnen und -beamten der Polizeiinspektion Wismar sind daher täglich im Landkreis Nordwestmecklenburg unterwegs und führen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr neben Geschwindigkeitskontrollen auch weitere Maßnahmen der Verkehrsüberwachung durch.



