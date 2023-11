POL-LWL: Drei Fahrzeuge in Verkehrsunfall auf der B 191 verwickelt

Rom (ots) -



Drei Fahrzeuge waren am Freitagmorgen auf der B 191 bei Rom in einen Verkehrsunfall verwickelt, bei dem ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro entstand. Personen wurden nicht verletzt. Auslöser des Unfalls war offenbar ein misslungenes Überholmanöver eines 20-jährigen Autofahrers. Beim Versuch, einen LKW zu überholen, stieß das Auto des 20-Jährigen nach ersten Erkenntnissen seitlich mit einem im Gegenverkehr befindlichen PKW als auch mit dem LKW zusammen. Während der Unfallaufnahme leitete die Polizei den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.



