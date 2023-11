Presseeinladung: Bauminister übergibt Förderzusagen für Wohnungsbau

Landesbauminister Christian Pegel wird am Montag Zuwendungsbescheide für den sozialen Wohnungsbau in Ribnitz-Damgarten und Stralsund im Landkreis Vorpommern-Rügen übergeben.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu den aufgeführten Terminen herzlich eingeladen.

Für die Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit 20 auch altersgerechten Mietwohnungen in der Jaromarstraße in Ribnitz-Damgarten geht ein Bescheid für ein zinsfreies Darlehen in Höhe von gut 3,8 Millionen Euro an die JLM Immo GmbH & Co. KG aus Rostock. Die Gesamtinvestition wird 5,3 Millionen Euro betragen.

Termin: Montag, 27. November 2023, 13.30 Uhr

Ort: Ribnitz-Damgarten, Jaromarstraße 16

Einen Bescheid über ein zinsfreies Darlehen von etwa 4,3 Millionen Euro erhält die Muhsal Martens Stralsund Eichamt GbR. In der Straße „Zur Steilküste“ sollen zwei Gebäude mit 24 barrierearmen und barrierefreien Mietwohnungen entstehen, davon werden 20 für Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten werden sich auf rund sieben Millionen Euro belaufen.

Termin: Montag, 27. November 2023, 15:30 Uhr

Ort: Stralsund, Zur Steilküste 6-8