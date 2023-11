POL-GÜ: Beherzter Zeugeneinsatz: Erheblich unterzuckerter Fahrzeugführer gerät mehrfach in den Gegenverkehr und wird durch Zeugen gestoppt

Güstrow (ots) -



Am Vormittag des 23.11.2023 befanden sich Beamte der Polizei Sanitz im Einsatz, nachdem ein Zeuge telefonisch mitteilte, dass es auf der B110 zwischen Tessin und Horst mehrfach zu erheblichen Gefährdungssituationen des Straßenverkehrs gekommen war.



Der 22-jährige, deutsche Zeuge befuhr nach eigenen Angaben die B110 in Richtung Horst, als der vor ihm fahrende PKW samt Anhänger gegen 10:40 Uhr mehrfach beidseitig von der Fahrbahn abkam und im Gegenverkehr befindliche Fahrzeuge nur durch eigene Gefahrenbremsungen Frontalzusammenstöße verhindern konnten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen überholte der in Tessin wohnhafte Zeuge daraufhin das vor ihm fahrende Fahrzeuggespann und bremste es behutsam bis zum Stillstand aus. Die alarmierten Beamten konnten bereits kurz darauf die vermeintliche Ursache für das auffällige Fahrverhalten feststellen. Denn der hier 74-jährige Fahrzeugführer ist an Diabetes vorerkrankt und befand sich zum Tatzeitpunkt in einem stark unterzuckerten Zustand.



Nach vor Ort erfolgten medizinischen Sofortmaßnahmen wurde der Mann zur weiteren Versorgung in das Rostocker Südstadtklinikum gebracht. Glücklicherweise wurde im Kontext des Sachverhaltes niemand verletzt. Sachschäden entstanden ebenso nicht.



Der Führerschein des 74-jährigen Deutschen wurde vor Ort beschlagnahmt. Das durch die Beamten eingeleitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ist durch die Kriminalpolizei übernommen worden.



