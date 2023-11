POL-HRO: Unfall mit zwei beteiligten PKW auf der BAB 20 / Öl-Proben ergießen sich über die Fahrbahn

Lüdersdorf (ots) -



Am 24.11.2023, gegen 00:25 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf

der BAB 20, Höhe Lüdersdorf, in Fahrtrichtung Lübeck.



Aufgrund von Graupelschauern und vermutlich nicht den

Witterungsverhältnissen angepasster Geschwindigkeit kam ein

43-jähriger deutscher Fahrzeugführer mit seinem Peugeot nach rechts

von der Fahrbahn ab, drehte sich mehrfach, kam auf die Bankette und

blieb dort auf der Seite liegen.



Ein nachfolgender 26-jähriger Fahrzeugführer konnte mit seinem PKW

Audi nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit den Trümmerteilen

auf der Fahrbahn zusammen. In der weiteren Folge dreht sich der PKW

Audi und kam ebenfalls in der Bankette zum stehen.



Der Fahrzeugführer des Peugeot konnte nach dem Unfall mithilfe von

Ersthelfern aus seinem Auto geborgen werden und verletzte sich nur

leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus

verbracht. Der Audifahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren

nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



Neben dem Rettungsdienst und der Polizei kamen ebenfalls die

Feuerwehren aus Schönberg und Herrenburg zum Einsatz.



Der Peugeot, welcher zu einem Prüfinstitut gehörte, war mit diversen

Öl-Proben beladen, die sich durch den Verkehrsunfall auf der Fahrbahn

der BAB 20 verteilten. Die Verunreinigung erstreckte sich auf ca.

100m und musste durch eine Fachfirma beseitigt werden.



Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 20.000EUR. Die Autobahn

war für die Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen für ca. 3,5 Stunden

gesperrt.





