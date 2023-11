POL-NB: PKW verliert Anhänger und verursacht einen Verkehrsunfall

Ueckermünde (ots) -



Am 23.11.2023, gegen 17.20 Uhr, kam es auf der B109, kurz hinter der Ortslage Ferdinandshof, zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden.

Nach bisherigem Erkenntnisstand, befuhr ein 44-jähriger Mann aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald, mit seinem Gespann, bestehend aus einem PKW Dacia und einem Anhänger, die B109 aus Richtung Anklam kommend in Fahrtrichtung Ferdinandshof. Zeitgleich befuhr der 50-Jährige Fahrzeugführer eines PKW Mini aus dem Land Brandenburg, die B109 in entgegengesetzter Richtung.

Auf Höhe derUnfallstelle, löste sich, aus unbekannter Ursache, der Anhänger von der Anhängervorrichtung und stellte sich quer zur Fahrbahn.

Dem entgegenkommenden Mini-Fahrer, war es nicht mehr möglich, seinen PKW rechtzeitig zum Stehen zu bringen, so dass es in der weiteren Folge zur Kollision zwischen dem Fahrzeug und dem Anhänger kam.

Dabei entstand am Mini ein Sachschaden von 45.500.-EURO. Der Schaden am Anhänger wird auf 2500.-EURO taxiert. (Gesamtschaden: 48.000.-EURO)

Die 48-jährige Beifahrerin im Mini, ebenfalls aus dem Land Brandenburg, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Bergung der verunfallten Fahrzeuge, erfolgte durch die jeweiligen Fahrzeughalter in Eigenregie.

Infolge des Unfalls kam es teils zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen am der Bundesstraße.

Alle Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsbürger.



