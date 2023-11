POL-HRO: Stark alkoholisierter Mann verursacht mehrere Unfälle und versucht zu flüchten

Landkreis Nordwestmecklenburg (ots) -



Am frühen Abend des 23.11.2023, gegen 17:15 Uhr, kam es auf der

Landesstraße 3, Orteingang Damshagen, zu einem Verkehrsunfall, bei

dem der Fahrer eines Hyundai auf einen vorausfahrenden Volkswagen

auffuhr.



Der Hyundai-Fahrer flüchtete im Anschluss mit hoher Geschwindigkeit

von der Unfallstelle in Richtung der Ortschaft Gutow. Der Fahrer des

Volkswagens fuhr dem Unfallverursacher hinterher und konnte ihn in

der Ortschaft Gutow, nun am Fahrbahnrand stehend, zur Rede stellen.



Der Fahrzeugführer wirkte stark alkoholisiert und flüchtete erneut

mit seinem PKW. In der Einmündung Gutower Straße/ Klützer Straße kam

wiederholt zum Verkehrsunfall. Nun überfuhr der zuvor Geflüchtete die

Klützer Straße und kam von der Fahrbahn auf ein Privatgrundstück ab.

Dabei beschädigte er eine Hecke, den Grundstückszaun sowie einen

geparkten PKW.



Nach Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Grevesmühlen weigerte

sich der Fahrzeugführer aus dem PKW auszusteigen und versuchte

nochmals zu fliehen. Daraufhin wurde kurzerhand die Seitenscheibe des

PKW eingeschlagen und der Unfallverursacher aus dem Fahrzeug

befördert. Hierbei widersetzte er sich den Maßnahmen der eingesetzten

Kräfte.



Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Eine

Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Es entstand ein Gesamtschaden

von schätzungsweise 16.000 Euro, der Unfallverursacher erlitt leichte

Verletzungen.



Der 59-jährige Deutsche muss sich nun wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs, Unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Widerstand

gegen Vollstreckungsbeamte sowie des Verdachts des Fahrens ohne

Fahrerlaubnis verantworten.





