POL-NB: Verkehrsunfall zwischen PKW und Fußgänger in Wolgast

PR Wolgast (ots) -



Am Mittwoch, den 23.11.2023 um 16:35 Uhr ereignete sich in Wolgast, Oberwallstraße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigen polizeilichen Ermittlungen befuhr der 71-Jährige die Kronwiekstraße in Wolgast in Richtung B 111 Oberwallstraße. In der Oberwallstraße hatte der Skoda Fahrer die Absicht nach rechts in Richtung Badstubenstraße abzubiegen. Aus bisher unbekannten Gründen übersah der 71-Jährige den 49-jährigen Fußgänger, der von der kleinen Brücke in Richtung Zentrum gehen wollte. Es kam in der Folge zum Zusammenstoß. Der Fußgänger stürzte und verletzte sich am Kopf. Durch einen angeforderten Rettungswagen erfolgte die Erstbehandlung. Der Schwerverletzte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die Beteiligten sind deutsche Staatsbürger.



Im Auftrag



Jürgen Kolletzki



Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell